Batı Şeria’da 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Batı Şeria’da 3 Filistinli Yaralandı

12.02.2026 00:04
İsrail’in saldırıları ve ses bombasının patlaması sonucu Batı Şeria’da biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun bıraktığı ses bombasının patlaması ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu biri çocuk 3 Filistinli yaralandı, bazı aktivistler ise gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Beytüllahim yakınlarındaki Zatera kasabasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralanan 2 Filistinliyi hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Filistinli aktivist Usame Meharine, yaptığı basın açıklamasında, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yer alan Hirbet Cinba'da İsrail ordusunun bıraktğı bir ses bombasının patlaması sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını bildirdi.

Meharine, İsrail'e ait bir ambulansın yaralı çocuğu yakındaki askeri kampa götürdüğünü, daha sonra Filistin ambulansının olay yerine ulaştığını aktardı.

İsrail güçleri, yabancı barış aktivistlerini gözaltına aldı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsraillilerin eşlik ettiği bir İsrail gücünün Kudüs'ün kuzeyindeki Mihmas kasabası yakınlarında bulunan Hillat es-Sidra Bedevi topluluğuna baskın düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bedevi topluluğunun bulunduğu alanı "kapalı askeri bölge" ilan etme bahanesiyle, bölgede bulunan bazı yabancı barış aktivistlerini gözaltına aldığı belirtildi.

Bu adımın, bedevi topluluklarını kısıtlama ve bölgedeki Filistin varlığını hedef alma politikası kapsamında atıldığı kaydedildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünün (BEYDER) yayımladığı açıklamada ise bir grup İsraillinin, Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde Filistinli Rafi Fukaha'nın evine baskın düzenleyerek küçük bir buzağıyı öldürdüğü belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ocak ayında Batı Şeria'da "fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarla yakma, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme ve mülke el koyma" gibi 468 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Çocuk, Son Dakika

