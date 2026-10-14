Batı Şeria'da camilere 2023'ten 11 Ekim 2026'ya kadar 23 kundaklama/girişim yapıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da camilere 2023'ten 11 Ekim 2026'ya kadar 23 kundaklama/girişim yapıldı

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Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, Batı Şeria'da 2023 başından 11 Ekim 2026'ya kadar camilere 23 kundaklama ve kundaklama girişimi yapıldığını bildirdi. Saldırıların 20'sini Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3'ünü İsrail ordusu gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2023 başından 11 Ekim 2026'ya kadar, işgal altındaki Batı Şeria'da camilere yönelik 23 kundaklama ve kundaklama girişiminde bulunduğu bildirildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesinde bir caminin bugün sabaha karşı kundaklanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre Batı Şeria'daki camilere yönelik 2023'te 3, 2024'te 1, 2025'te 6 saldırı kaydedilirken, bu yılın başından 11 Ekim'e kadar sayı 13'e ulaştı.

Bu yılki saldırılar arasında, Nablus'a bağlı Kusra beldesinde inşaat halindeki Rahme Camisi'nin 26 Temmuz'da kundaklanması da yer aldı.

Kayıtlara geçen saldırıların 20'sini Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3'ünü İsrail ordusu gerçekleştirdi.

Komisyon, saldırılarda cami binaları, girişleri ve diğer bölümlerinin yanı sıra kadınların namaz kıldığı alanlar ile Kur'an-ı Kerimlerin de hedef alındığını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria'da camilere 2023'ten 11 Ekim 2026'ya kadar 23 kundaklama/girişim yapıldı - Son Dakika
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