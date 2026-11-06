Batı Şeria'da çiftçilere saldırıda 4 Filistinli yaralandı, zeytin ağaçları yakıldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da çiftçilere saldırıda 4 Filistinli yaralandı, zeytin ağaçları yakıldı

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FKÖ'ye bağlı konsey, İsrail'in Batı Şeria'da çiftçilere yönelik saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını ve onlarca zeytin ağacının yakıldığını açıkladı. Saldırılar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleşti; konsey uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da çiftçilere yönelik saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, onlarca zeytin ağacı yakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, saldırıların Nablus, Selfit, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, Kudüs ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltı, ateş açma, biber gazı kullanma, darp, çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelleme, zeytin ağaçlarına zarar verme, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etme ile tarım arazilerinde hayvan otlatma şeklinde ihlaller gerçekleştirildi. Nablus'ta Beyta ve Doğu Lubban beldelerinde çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darp ve biber gazlı saldırısına uğradı. Selfit vilayetindeki Deyr İstiya ve Karava Beni Hassan beldelerinde de zeytin hasadı yapan çiftçilere benzer saldırılar düzenlendi. İki kentteki saldırılarda 4 çiftçi yaralandı."

Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde onlarca asırlık zeytin ağacının yakıldığı vurgulanan açıklamada, Cenin'deki Deyr Ebu Deyf beldesinde ise yerleşim birimini genişletmek amacıyla zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerin buldozerlerle tahrip edildiği bildirildi.

Konsey, saldırıların Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı döneminde arazilerine erişimini engelleyerek topraklarından kalıcı biçimde mahrum bırakmayı amaçlayan sistematik bir uygulamanın parçası olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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