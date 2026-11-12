Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 koyunu İsraillilerce zehirlenerek telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 koyunu İsraillilerce zehirlenerek telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eriha'daki Filistinli çiftçi, Temmuz 2025'te Arab Muleyhat'tan El-Uca'ya göç ettiğini, burada İsraillilerin zehirli madde püskürterek 13 koyununu telef ettiğini söyledi. Veterinerin zehirlenmeyi teyit ettiğini belirten çiftçi, bazı koyunlarının da zehirlendiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 küçükbaş hayvanını zehirledi.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan çiftçi Süleyman Muleyhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2025'te İsraillilerin saldırıları ve tehditleri nedeniyle Eriha'nın batısındaki Arab Muleyhat bölgesinden göç etmek zorunda kalarak, El-Uca'ya geldiğini belirtti.

Göç ettirildikten sonra bile rahat bırakılmadıklarını dile getiren Muleyhat, El-Uca'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, koyunlarını telef ettiğini anlattı.

Muleyhat, İsraillilerin koyunlarının bulunduğu bölgeye zehirli maddeler püskürttüğünü, bu nedenle 13 koyunun telef olduğunu, bazı koyunların da zehirlendiğini ifade etti.

Filistinli çiftçi, veterinerin de koyunların ölümlerinin zehirlenmekten kaynaklandığını teyit ettiğini aktardı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşanan can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaOrta DoğuGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:56:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Filistinli çiftçinin 13 koyunu İsraillilerce zehirlenerek telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android