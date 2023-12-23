 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batı Şeria'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hristiyanların da olduğu onlarca Filistinli, Gazze'de ateşkes talep ederek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Ramallah'ta düzenlenen gösteride, Kudüs'teki patrik ve piskoposların İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmesi kınandı. Göstericiler, Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve bombardımanın son bulmasını talep etti.

Batı Şeria\'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi
23.12.2023 - 22:29,
Abone Ol

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hristiyanların da olduğu onlarca Filistinli, Gazze'de ateşkes talep ederek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde düzenlenen gösteriye çoğu Hristiyan onlarca aktivist katıldı.

Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep eden göstericiler, Kudüs'teki patrik ve piskoposların İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesini kınayan sloganlar attı.

Ramallah'taki Yunan Melkite Katolik Manastırı'nın Rahibi Peder Abdullah Julio, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı yıllardır baskı altında, Gazze sürekli bombardıman altında, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar ölüyor." diye konuştu.

Julio, patrik ve piskoposların 21 Aralık'ta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmeyi eleştirerek, "Biz, Filistinli Arap halkının ve bu milletin bir parçasıyız ve halkımızın yanında olmak bizim görevimizdir." dedi.

Protestoya katılanlardan Natalia Adili ise Gazze'de katliamın sona ermesini istedi.

Protestonun gençlik kurumları ve Avrupa ülkelerindeki Arap topluluklarıyla koordineli gerçekleştirildiğini belirten Adili, Gazze'de yaşanan katliamlardan dolayı bu sene Noel kutlamayacaklarını dile getirdi.

Gazeteci İbrahim el-Husari de gösterinin, Filistin halkının maruz kaldığı soykırıma son verilmesini talep etmek, direnişe destek vermek ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının iyiliği için düzenlendiğini söyledi.

Husari, patrik ve piskoposların İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesini kınadıklarını ve bu görüşmeye katılanların halktan hiç kimseyi, özellikle de Filistinli Hıristiyanları temsil etmediğini aksine İsrail'in onları birer araç olarak kullandığını dile getirdi.

Kudüs'teki Hıristiyan kiliselerinin liderleri, her yıl Noel ve Yeni Yıl öncesinde rutin olarak gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 21 Aralık'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Ramallah'taki Melkite Rum Katolik Kilisesi Pastoral Konseyi tarafından dün yapılan açıklamayla kınanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Herzog, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika


23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son Dakika
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement