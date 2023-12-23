Batı Şeria\'da Filistinliler İsrail saldırılarına tepki gösterdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hristiyanların da olduğu onlarca Filistinli, Gazze'de ateşkes talep ederek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde düzenlenen gösteriye çoğu Hristiyan onlarca aktivist katıldı.

Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep eden göstericiler, Kudüs'teki patrik ve piskoposların İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesini kınayan sloganlar attı.

Ramallah'taki Yunan Melkite Katolik Manastırı'nın Rahibi Peder Abdullah Julio, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı yıllardır baskı altında, Gazze sürekli bombardıman altında, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar ölüyor." diye konuştu.

Julio, patrik ve piskoposların 21 Aralık'ta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmeyi eleştirerek, "Biz, Filistinli Arap halkının ve bu milletin bir parçasıyız ve halkımızın yanında olmak bizim görevimizdir." dedi.

Protestoya katılanlardan Natalia Adili ise Gazze'de katliamın sona ermesini istedi.

Protestonun gençlik kurumları ve Avrupa ülkelerindeki Arap topluluklarıyla koordineli gerçekleştirildiğini belirten Adili, Gazze'de yaşanan katliamlardan dolayı bu sene Noel kutlamayacaklarını dile getirdi.

Gazeteci İbrahim el-Husari de gösterinin, Filistin halkının maruz kaldığı soykırıma son verilmesini talep etmek, direnişe destek vermek ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının iyiliği için düzenlendiğini söyledi.

Husari, patrik ve piskoposların İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesini kınadıklarını ve bu görüşmeye katılanların halktan hiç kimseyi, özellikle de Filistinli Hıristiyanları temsil etmediğini aksine İsrail'in onları birer araç olarak kullandığını dile getirdi.

Kudüs'teki Hıristiyan kiliselerinin liderleri, her yıl Noel ve Yeni Yıl öncesinde rutin olarak gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 21 Aralık'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Ramallah'taki Melkite Rum Katolik Kilisesi Pastoral Konseyi tarafından dün yapılan açıklamayla kınanmıştı.