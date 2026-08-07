Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda ikisi sağlık görevlisi 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde Filistinli bir kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı halde gözaltına alınan Filistinliye ulaşmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beyt Furik beldesinde Filistinlilerin araçlarına saldırarak camlarını indirdi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de İsrailli radikal grupların Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Beytüllahim'deki saldırılarda yaralananlara ulaşmaya çalışan ambulansa saldırarak 2 sağlık görevlisini yaraladıkları ve ambulansı kullanılamaz hale getirdiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.