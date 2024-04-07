Batı Şeria'da İki Araç Ateşe Verildi, En Az İki Kişi Yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da iki araca ateş açılması üzerine ilk belirlemelere göre en az iki kişi yaralandı.

Olay, Batı Şeria'nın doğusundaki Azzun ile Nebi İlyas beldeleri arasındaki 55 no'lu otoyol üzerine gerçekleşti.

Otoyoldaki bir otobüs ile bir diğer araca açılan ateşte ilk belirlemelere göre en az iki kişi yaralandı.

Olay nedeniyle otoyolun her iki yönde de kapatıldığını duyuran İsrail polisi, halkın bölgeye yaklaşmaması yönünde çağrı yaptı.

Ayrıca, İsrail ordusu da bölgeye asker sevk edildiğini açıkladı.