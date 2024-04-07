Batı Şeria'da İki Araçta Ateş Açıldı: En Az İki Kişi Yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da iki araca ateş açılması üzerine ilk belirlemelere göre en az iki kişi yaralandı.

Olay, Batı Şeria'nın doğusundaki Azzun ile Nebi İlyas beldeleri arasındaki 55 no'lu otoyol üzerine gerçekleşti.

Otoyoldaki bir otobüs ile bir diğer araca açılan ateşte ilk belirlemelere göre en az iki kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı şüphelisi bugün erken saatlerde otomobille Nebi İlyas Kavşağı'na gelerek, bölgedeki çok sayıda araca ateş açtı.

Saldırıya uğrayan araçta bulunan bir İsrail askerinin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen askerler ve uçak yardımıyla şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olay nedeniyle otoyolun her iki yönde de kapatıldığını duyuran İsrail polisi, halkın bölgeye yaklaşmaması yönünde çağrı yaptı.