Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin "araçla ezme" girişimi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki Fevvar bölgesinde meydana gelen araçla ezme girişiminde yaralanan 2 İsrailliden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Fevvar bölgesinde yaşanan olayda yaralanan İsraillilerin asker olduğu ve olayın failinin kaçtığı aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesinin doğu girişinde meydana gelen ezme girişiminden kısa süre sonra bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerleri, beldenin merkezindeki mahallelere baskın düzenleyerek, beldenin doğu ve güney girişlerinin yanı sıra çevredeki birçok köyün girişini kapattı.

-Hamas: Ezme girişimi "İsrail'in soykırımına doğal bir tepki"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ezme girişimi, "işgalcilerin Gazze Şeridi'ndeki soykırım suçlarına ve vahşi saldırılarına doğal bir tepki" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Güvenlik önlemlerine rağmen direniş darbe indirmeye devam edecektir. İşgalcilerin halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara karşı durmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.