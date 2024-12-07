Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı

Batı Şeria'da 2 İsrail askeri, araçla ezme girişimi sonucu yaralandı; fail kaçtı.

07.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin "araçla ezme" girişimi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki Fevvar bölgesinde meydana gelen araçla ezme girişiminde yaralanan 2 İsrailliden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Fevvar bölgesinde yaşanan olayda yaralanan İsraillilerin asker olduğu ve olayın failinin kaçtığı aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesinin doğu girişinde meydana gelen ezme girişiminden kısa süre sonra bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerleri, beldenin merkezindeki mahallelere baskın düzenleyerek, beldenin doğu ve güney girişlerinin yanı sıra çevredeki birçok köyün girişini kapattı.

-Hamas: Ezme girişimi "İsrail'in soykırımına doğal bir tepki"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ezme girişimi, "işgalcilerin Gazze Şeridi'ndeki soykırım suçlarına ve vahşi saldırılarına doğal bir tepki" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Güvenlik önlemlerine rağmen direniş darbe indirmeye devam edecektir. İşgalcilerin halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara karşı durmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 00:05:07. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.