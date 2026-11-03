Batı Şeria'da İsrail baskınlarında 10'dan fazla Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Şeria'da İsrail baskınlarında 10'dan fazla Filistinli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadın ve Al Jazeera muhabirinin de bulunduğu 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Muhabir daha sonra serbest bırakıldı, diğerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda, aralarında Al Jazeera muhabiri ve bir kadının da bulunduğu 10'dan fazla Filistinliyi gözaltına alırken, muhabir daha sonra serbest bırakıldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde evlerine baskın düzenlenip arama yapılan, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesine düzenledikleri baskında da evlerinde arama yaptıkları 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde ve Tubas kentindeki Tammun beldesinde de birer kişi gözaltına alındı.

İsrail askerleri Beytüllahim kent merkezindeki Favagira Mahallesi'nde, evine baskın düzenledikleri 18 yaşındaki Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Ayn Yabrud Köy Meclisi Başkanı Luey Nevvaf'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde evine baskın düzenledikleri Al Jazeera muhabiri Muntasır Nasır'ı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuBatı ŞeriaİsrailGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu Toprakta yok, vücudunda var Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:52:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail baskınlarında 10'dan fazla Filistinli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android