Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: 4 Yaralı

17.05.2026 02:04
İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında 17 yaşındaki bir çocuğa ateş açtığı belirtildi.

Hem eline hem de dizine isabet eden kurşunlarla yaralanan Filistinli çocuğa Kızılay ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Tulkerim'de ayrıca İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

El Halil kentinde Filistinli bir genç kızın da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı paylaşılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin saldırıda yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıkları kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail ordusunun darbederek yaraladığı bir Filistinlinin ilk müdahaleden sonra hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

