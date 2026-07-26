Batı Şeria'da İsrail Şiddeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail Şiddeti Devam Ediyor

Batı Şeria\'da İsrail Şiddeti Devam Ediyor
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İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'da cami ateşe verdi, Filistinlilere saldırdı, gözaltılar artırdı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı şiddet bugün de devam etti.

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bir caminin bazı bölümlerini ateşe verdi.

Yangında caminin bazı bölümleri ile içeride bulunan eşyalar zarar gördü. İsrailliler ayrıca caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillier, sabahın erken saatlerinde Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde inşaat halindeki bir camiyi de ateşe verdi.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde ise bir Filistinlinin evi İsrailliler tarafından ateşe verildi. Evin bazı kısımları yandı, evin duvarlarına Filistin ve Araplar aleyhinde ırkçı sloganlar yazıldı.

Taş kırma fabrikasına saldırı

Öte yandan bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Ayn Samiye bölgesi yakınlarında Filistinliye ait bir taş kırma fabrikasına baskın düzenledi.

Fabrika sahibi Abdussamed Abdulaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin, iş makinelerini ateşe verdiğini ve 3 işçiyi darbettiğini söyledi.

Abdulaziz, saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre fabrikada yaklaşık 735 bin dolarlık zarar oluştuğunu ve 35 kişinin çalıştığı fabrikada üretimin durduğunu ifade etti.

Su şebekesi tahrip edildi

Toprakları gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı Meniye köyünde su şebekesini tahrip etti. İsrailliler, şebekeyi onarmaya çalışan Filistinlilere ses bombasıyla saldırdı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişleri ile ana ve tali yollarını kapatarak iki haftadır uyguladığı kuşatma da devam ediyor.

Sincil Belediye Başkanı Mutaz Tavafişe yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun belde halkını hedef alan "keyfi ve cezalandırıcı uygulamalarını" sürdürdüğünü belirtti.

İsrail askerlerinin evlere baskın düzenlediğini, arama yaptığını, Filistinli gençlere eziyet ettiğini kaydeden Tavafişe, 14 günü aşkın süredir düzenlediği operasyonlarla Filistinlileri gözaltına aldığını aktardı.

Tavafişe, "Kuşatmanın beldeyi adeta büyük bir cezaevine dönüştürdüğünü" dile getirdi.

Kaçak yerleşimlerin inşası devam ediyor

Toprakları gasbeden İsrailliler, Ramallah ve Selfit kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurdu.

Ümmü Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin, köyün güneyindeki Vadi ez-Zeytun bölgesine baskın düzenleyerek buraya çadırlar kurduğunu söyledi.

Sabah, yaklaşık 4 bin dönümlük alanı kapsayan bölgenin kaçak yerleşim kurulması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentinin kuzeyindeki Deyr İstiya beldesinde de yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

WAFA'nın haberine göre, aktivist Nazmi es-Selman, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldenin kuzeyindeki Ez-Zuhur bölgesinde toplandığını ve burada Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini belirtti.

Selman, söz konusu bölgede yeni bir kaçak yerleşim kurulmasının, Filistinlilerin toprakları aleyhine yeni bir fiili durum oluşturmayı ve bölgedeki yayılmacılığı amaçladığını ifade etti.

Baskınlar ve gözaltılar

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında engelli bir çocuk, 75 yaşındaki bir kişi ile kadınların da bulunduğu 58 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgesine baskınlar düzenledi.

Nablus kenti ve çevresindeki beldelere düzenlenen baskınlarda biri kadın 27 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, El Halil kent merkezi ile çevresindeki beldelere düzenlediği baskınlarda 75 yaşında bir adam ile engelli bir çocuğun da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim ve beldelerine yapılan baskınlarda biri kadın olmak üzere 14 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca Cenin'de 2, Tubas kentinin güneydoğusundaki Tammun beldesinde de biri kadın olmak üzere 2 kişi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Silahlı İsrailliler ise İsrail ordusunun koruması altında El Halil'in batısındaki İzna beldesine baskın düzenledi; Filistinli bölge sakinlerinin arazilerine ulaşmasını engelledi.

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2 İsraillinin de öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenledikleri baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail Şiddeti Devam Ediyor - Son Dakika

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