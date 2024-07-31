Batı Şeria'da İsrailli bir vatandaş saldırıya uğradı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba yakınında düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "El Halil kentinde bir kavşakta araç içindeki bir Filistinlinin, olay yerindeki İsrailli bir vatandaşa ateş açtığı ve daha sonra aracından çıkarak onu bıçakladığı" ifade edildi.

Açıklamada, yaralı vatandaşın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği bilgisi verildi.

Saldırının ardından kentte bazı yolların kapatıldığı, olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.