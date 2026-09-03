Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırıları 3 yılda 16 aileyi göç ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırıları 3 yılda 16 aileyi göç ettirdi

Batı Şeria\'da İsrailli yerleşimci saldırıları 3 yılda 16 aileyi göç ettirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Hristiyanların yoğun yaşadığı Ramallah'ın doğusundaki Taybe beldesi, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle göç riskiyle karşı karşıya. Son 3 yılda en az 16 aile beldeden göç etti, daha fazla sakin ise güvensizlik ve kısıtlamalar nedeniyle topraklarını terk etmeyi düşünüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'da "Hristiyan toplumunu koruyan tek ülke" oldukları yönündeki iddiasına rağmen Filistinli Hristiyanlar, sürekli olarak İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Netanyahu'nun her fırsatta, Orta Doğu'da Hristiyan nüfusunun arttığı, korunduğu ve özgür şekilde ibadetlerini yapabildiği tek ülkenin İsrail olduğu yönündeki açıklamalarına, Hristiyan toplumu da her fırsatta, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaptığı saldırılara, kutsal günlerinde karşılarına çıkan kısıtlamalara ve ülkedeki genel nüfus artış hızına oranla Hristiyan nüfusunun artış hızındaki azalmaya işaret ederek cevap veriyor.

Bunun yanında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında kiliseleri hedef aldığı, İsrail askerlerinin Hristiyanların kutsallarına yönelik aşağılayıcı davranışlarda bulunduğu çeşitli görüntülerle belgelendi.

Filistinli Hristiyanlar, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarına, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin sözlü, fiziki ve özellikle de tükürüklü saldırılarına maruz kalırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli saldırılarına uğruyor. Bu saldırılar son dönemde daha şiddetli bir boyuta ulaştı.

Taybe, göç riskiyle karşı karşıya

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını yoğunlaştırdıkları beldelerden biri de Ramallah kentinin doğusunda, sakinlerinin Filistinli Hristiyanlardan oluştuğu tarihi Taybe beldesi.

İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Taybe'ye yönelik artan saldırıları nedeniyle 10 Ağustos'ta bu beldeyi askeri bölge ilan etmişti, buna rağmen, İsraillilerin, Filistinlileri hedef alan saldırıları devam etti.

Son günlerde Filistinlilerin mülklerini, topraklarını, evlerini, araçlarını, yataklarında uyuyan çocuklarını İsraillilerin saldırılarından korumak için sabahladığı beldeden son 3 yılda en az 16 aile göç etti.

Daha fazla Taybe sakininin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle oluşan güvensizlik, İsrail ordusunun askeri barikatları ve sürekli kapatmaları nedeniyle topraklarını terk ederek göç etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

"İnsanların burada kalmasını teşvik etmeliyiz"

Taybe'deki Latin Kilisesi rahibi Beşşar Fevade, içinde yaşadıkları vaziyete ilişkin AA muhabirine, "Taybe'deki durum, Batı Şeria'daki tüm köy ve şehirlerde yaşananların küçük bir örneği." dedi.

Hareket özgürlüklerinin güvenlik riski nedeniyle kısıtlandığını ve beldede koşulların çok kötü olduğunu vurgulayan Filistinli rahip, "Hala birçok insan tarlalarına, çiftçiler de topraklarına özgürce gidemiyor." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin içine arazi araçlarıyla girip çıkarak sakinleri kışkırttığını belirten Fevade, İsraillilerin evlerinin yanı başında ateş yaktığını, arazileri ateşe verdiğini ve Filistinlilerin hayatını çok zorlaştırdığını dile getirdi.

Rahip Fevade, Netanyahu'nun "Hristiyanların haklarına saygılı oldukları ve onları koruduklarına" ilişkin sık sık yaptığı açıklamalara dair sorulan soruya, Taybe'nin işgal altındaki topraklardaki son Hristiyan beldesi olduğunu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Biz baskı altındayız. Askeri baskı altında, yerleşimcilerin saldırıları, pek çok zorluk altında. Bizler Filistinli Hristiyanlarız. Eğer bir kimse kutsal topraklarda Hristiyanlığı korumaktan bahsediyorsa; bu, toprağıma özgürce gidebilmem, kutsal mekanlara gitmek için hiçbir izne ihtiyaç duymamam, kendi toprağımda hür yaşamamdır."

Göç sorununa işaret eden ve Kudüs'teki başkonsolosluklara Taybe'yi ziyaret ederek yaşananları yerinde görmeye ve halka destek vermeye çağıran Fevade, "İnsanların burada kalmasını teşvik etmeliyiz. Burada kalmaları için iş imkanları sağlamak, bir şeyler inşa etmek, onlar için yatırım yapmak gerekiyor. Bu sadece Taybe için değil, Ramallah'ın doğusundaki 15 köyün tamamı için özel bir şeyler yapmak demektir." diye konuştu.

Fevade, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle son günlerde yeni yaptığı evini terk etmek zorunda kalan Beşir Naim Kavane'nin durumuna işaret ederek "Tüm bunlar Filistinli olduğumuz için yaşanıyor. Bizler Filistinliyiz ve burada kalmaya karar verdik; hayatımızı burada sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin saldırıları nedeniyle evinden kaçmak zorunda kaldı

Yaklaşık 10 yıl süren inşa sürecinin ardından haziranda yerleştiği evini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle terk ederek babasının evine yerleşmek zorunda kalan Beşir Naim Kavane de yaşadığı zulmü dile getirdi.

Kavane, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayısta yerleşmek için hazırlık yaptığı dönemden itibaren sürekli oğluna ve kendisine saldırdığını, her gün sabah-akşam evin çevresine gelerek kendilerini taciz ettiğini, kameralarını çaldığını, internet ve su-elektrik tesisatlarını kestiğini belirtti.

İsraillilerin saldırıları nedeniyle evi tel örgüyle çevirdiğini, fakat bunun da işe yaramadığını vurgulayan Kavane, "Ben ve oğlum sonunda evden kaçmak zorunda kaldık." dedi.

Kavane, 2017'den beri varını yoğunu vererek yaklaşık 10 yılda inşa ettiği evini kaybetme riskiyle karşı karşıya olmanın üzüntüsünü dile getirerek, İsraillilerin saldırıları yüzünden hayallerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Evi üzerine çıkacağı yeni katlarla genişletmeyi ve çocuklarının da kendisiyle yaşamasını planladığını aktaran Kavane, "Şimdi çocuklarım göç etmeyi düşünüyorlar. Bir Filistin pasaportu çıkartıp onlarla birlikte gitmem için bana baskı yapıyorlar." diye konuştu.

Kavane, iki oğlunun pasaport başvurusunda bulunduğunu, büyük kızının ise daha önce Cenin'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Fransa'ya göç ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırıları 3 yılda 16 aileyi göç ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Beşiktaş’ın yıldızı İstanbul’u böyle keşfediyor İETT’ye binip Taksim’e gitti Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti

12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:46
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrailli yerleşimci saldırıları 3 yılda 16 aileyi göç ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement