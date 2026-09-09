Batı Şeria'da İsrailliler ambulansla tıbbi yardım ulaştırılmasını engelledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da ambulansın taşıdığı tıbbi yardımın bölge sakinlerine ulaştırılmasını engellerken El-Bire'de bir bölgeye İbranice ırkçı ifadeler içeren tabela yerleştirdi.

İsrailliler, El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinde Filistinli sağlık ekiplerini takip ederek görevlerini yerine getirmelerine engel oldu.

Aktivist Muhammed el-Amur, Filistinli bir sivil toplum kuruluşuna ait ambulansın bölgede görev yaptığı sırada İsrailliler tarafından takip edildiğini ve tıbbi yardım ulaştırmasının engellendiğini belirtti.

Amur, yaptığı görüntülü açıklamada Mesafir Yatta'da sağlık ekiplerinin de saldırı ve tacizlere maruz kaldığını belirterek, ambulansların engellenmesinin sivillerin hayatını daha fazla riske attığını ve ihtiyaç sahiplerinin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Bir kavşağa ırkçı ifadeler yazılı tabela yerleştirildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup İsrailli, Batı Şeria'nın merkezindeki Sarda beldesine baskın düzenleyerek El-Bire kentinin girişindeki kavşağa üzerinde İbranice ifadeler bulunan bir tabela yerleştirdi.

Tabelada, İsraillilerin bölgeye geri dönerek kentler inşa edeceği, buralarda yaşayacağı, üzüm bağları dikeceği ve bahçeler kuracağı yönünde ifadelerin yer aldığı belirtildi.

El-Bire Belediye ekiplerinin ise tabelayı kaldırdığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinliler ve mülklerine yönelik saldırıların arttığı, belde ve köylere düzenlenen baskınlar ile araç ve mülklere yönelik saldırıların ise İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği belirtiliyor.