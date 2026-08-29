Batı Şeria'da Kundaklama İstatistikleri - Son Dakika
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Batı Şeria'da Kundaklama İstatistikleri

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2023'te Batı Şeria'da çıkan yangınların %89'u İsraillilerin gerçekleştirdiği kundaklamalardan.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2023'ten bu yana Filistinlilerin mülklerinde çıkan yangınların yüzde 89'unun arkasında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin olduğu bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak 2023 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Filistinlilerin evleri, araçları ve tesisleri 900 defa kundaklandı.

Mülklerin yanmasıyla sonuçlanan bu saldırıların 799'u İsrailliler, 101'i ise İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildi.

Rapora göre, 2023 yılında 217 yangın kaydedilirken, bu sayı 2024'te 264'e, 2025'te ise 307'ye yükseldi. Yıl başından bu yana ise 112 yangın kayıtlara geçti.

En çok yangın çıkan yerlerin başında Nablus (281 kundaklama) ile Ramallah-El-Bire (271) kentleri geldi. Bu iki kent toplamda 552 yangınla bu saldırıların yüzde 61,3'lük kısmını oluşturdu.

Aynı şekilde bu süre zarfında, 121 Filistinli topluluk (3 binden fazlası çocuk olmak üzere 6 bin 200 kişi) zorla yerinden edildi.

Saldırılar, İsrail ordusunun sağladığı koruma ve hükümetin cezasızlık politikasının bir sonucu olarak gerçekleşti.

İsraillilerin kurduğu kaçak yerleşimler, kundaklama, yol kapatma ve Filistinlilerin arazilerine ve su kaynaklarına ulaşmasını engelleme gibi saldırıların çıkış noktasını oluşturdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Kundaklama İstatistikleri - Son Dakika

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