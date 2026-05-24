Batı Şeria'da Mezar Taşlarına ve Anıta Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da Mezar Taşlarına ve Anıta Saldırı

24.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Halil'deki Şehit Süleyman el-Hezelin Anıtı da beşinci kez İsraillilerin saldırısına hedef oldu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki mezarlığa birkaç gün arayla yeniden saldırarak mezar taşlarını kırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusunda bulunan Kisan ve Reşayide köylerine ait mezarlığa 5 gün arayla yeniden saldırdı. İsrailli saldırganlar, 5 mezarın taşlarını kırdı.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha önce de mezarlıkta defin işlemlerini engellemeye çalıştığını, Reşayide köyünden bir çocuğun cenazesinin defnedilmesinin girişiminde bulunulduğunu ancak köylülerin buna izin vermediğini aktardı.

Haberde, fanatik İsraillilerin daha önce de benzer saldırılarına hedef olan mezarlığın, iki köyün yaklaşık 3 kilometre doğusunda yer aldığı ve içerisinde 2 binden fazla mezar, 3 su kuyusu ve bir mescidin bulunduğu belirtildi.

Mesafir Yatta'daki şehit anıtına saldırı

Öte yandan WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Şehit Süleyman el-Hezelin Anıtı'na saldırdı.

Yerel kaynaklar, İsrailli saldırganların, Ummu'l Hayr bölgesindeki anıtı beşinci kez tahrip ettiğini ve çevresine dikilen ağaçlara da zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu anıtın, İsrail askerlerinin yaklaşık 5 yıl önce araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mesafir Yatta'daki Ummu'l Hayr köyünün "bilge dedesi" Süleyman el-Hezelin için dikildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Mezar Taşlarına ve Anıta Saldırı - Son Dakika

Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:44:55. #7.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Mezar Taşlarına ve Anıta Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.