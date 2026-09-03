Batı Şeria'da Siyonist Saldırı: 2 Filistinli Genç Şehit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Şeria'da Siyonist Saldırı: 2 Filistinli Genç Şehit

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Mugayyir köyünde, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırısında 19 yaşındaki Ömer ve 16 yaşındaki Halil keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Cenazelerinde özgürlük sloganları atıldı; baba, oğlunun yapay zeka mühendisi olma hayalini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefindeki El-Mugayyir köyünde, Ömer Muhammed Naasan (19) ile Halil Rasim Halil Şehade (16) İsrail askerlerinin açtığı keskin nişancı ateşi sonucu hayata veda etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin doğusundaki köylerden biri olan Mugayyir'e saldırılarının yoğunluğu dikkati çekiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ardından onları korumak için bölgeye intikal eden İsrail ordusunun gerçek mermi kullanarak düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ömer ve 16 yaşındaki Halil için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, Ömer ve Halil'in Filistin bayrağına sarılmış naaşlarını omuzlarında taşırken "özgürlük" sloganları attı.

Filistinli sağlık personeli yaşananları anlattı

Saldırı sırasında köyde olan ve yaşananları AA muhabirine anlatan Filistin Tıbbi Yardım Derneği görevlisi Mücahid Abali, "Bir grup yerleşimci köye, kasabanın girişindeki ilk eve baskın yaptı. Ardından giriş kısmındaki evlerin kapılarını zorlamaya ve sökmeye başladılar. Sonrasında İsrail ordusu müdahale etti; gençlere gaz bombalarıyla saldırmaya başladılar." dedi.

Abali, İsraillilerin bir eve girerek Filistinlilere ait 7 küçükbaş hayvanı çalmasından yaklaşık yarım saat sonra İsrail ordusunun tekrar bölgeye baskın düzenlediğini, bir evin çatısına keskin nişancı yerleştirdiğini ve başka bir evdeki Filistinlileri darbettiğini söyledi.

Bağırışlar üzerine köy sakini gençlerin ne olduğunu anlamak ve yardım etmek için bölgeye koştuğunu aktaran Abali, "İlk olarak şehit Ömer çıktı. Gençlerle birlikte ne olduğunu görmek için koştu. Keskin nişancı anında ateş etti; kurşun şuradan (boynunu gösteriyor) girip arkadan çıktı." ifadelerini kullandı.

Abali, 19 yaşındaki Ömer'in birkaç dakika içinde, başından yaralanan Halil'in ise daha sonra hayatını kaybettiğini aktardı.

Köyde her gün saldırıların yaşandığını belirten Abali, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere, İsrail ordusunun da eşlik ettiğini kaydetti.

"Hayali, yapay zeka ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir bilgisayar mühendisi olmaktı"

İsrail askerinin kurşunuyla hayatını kaybeden Ömer'in babası, Muhammed Naci en-Naasan, Ekim 2023'ten önce de uğradıkları saldırıların bu tarihten sonra arttığını ve İsrail ordusunun himayesi altında gerçekleşmeye başladığını dile getirdi.

Naasan, hemen hemen her ay Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu beldede bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek "En sonuncusu dün geceydi. Yine İsrail ordusunun koruması altında yerleşimciler insanların evlerine saldırdı. Ömer de köydeki diğer gençler gibi kardeşlerinin, ailesinin imdadına koştu, şehadet ona nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Oğlu Ömer'in başarılı ve seçkin bir öğrenci olduğunu aktaran acılı baba, "Hayali, yapay zeka ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir bilgisayar mühendisi olmaktı. Bu bölüme kaydolmak için Birzeyt Üniversitesi'ne başvurmuştu." diye konuştu.

Saldırıların hedefindeki köy: Mugayyir

Mugayyir Köy Konseyi Başkanı Emin Ebu Aliye, 2 Eylül Çarşamba günü yaşananların günlük olarak süren saldırıların bir parçası olduğunu ve daha birkaç gün önce düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinlilerin hastanede tedavisinin devam ettiğini aktararak "Saldırıların sonu olmasını temenni ediyoruz. Fakat görünen o ki Siyonist terör henüz başlangıç aşamasında." ifadelerini kullandı.

Ebu Aliye, Mugayyir halkının iradesini kırarak göçe zorlamak için yoğun saldırılar düzenlendiğini ve böyle bir durumda bütün Filistin köylerinin olumsuz etkileneceğini vurgulayarak "Mugayyir halkı bu planların (göçe zorlama) bilincinde olduğu için sabrediyor, direniyor. İnşallah bu köyden gitmek yok ve biz Allah'ın izniyle toprağımızda kök salmış durumdayız." dedi.

Mugayyir'in iki nedenle İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından daha yoğun ve şiddetli şekilde hedef alındığını vurgulayan Ebu Aliye, birinci nedenin köy sakinlerinin sabrı ve dayanma gücü, ikinci nedenin ise köyün coğrafi konumu olduğuna dikkati çekti.

Ebu Aliye, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü köy Ürdün Vadisi sınırında yer alıyor ve Ramallah bölgesinin en doğudaki son köyü. Görünen o ki bu bölgede inşa edilmesi planlanan bazı yerleşim projeleri var ve Mugayyir köyünün varlığı bu tür planları engelliyor.

Bu gizli bir şey değil, daha önce bildiriler dağıtıldı ve işgal güçleri hoparlörlerle defalarca çağrı yaptı, doğu girişine otobüsler getirip halkı otobüslere binip vakit geç olmadan Lübnan ve Suriye'ye göçe teşvik etti."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Siyonist Saldırı: 2 Filistinli Genç Şehit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Siyonist Saldırı: 2 Filistinli Genç Şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement