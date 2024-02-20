Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin düzenlediği baskın ve saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Nablus'un kuzeyindeki Burka köyünde 10 yerleşimcinin 4 eve saldırdığı ve evlere ait 4 aracı ateşe verdiği bildirildi. Ayrıca, İsrail güçlerinin Nablus'un batısındaki Sarra köyüne baskın düzenlediği ve Sarra'da 2 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Tulkerim'in Zeyta kasabasında ise İsrail güçlerinin bir kadını gerçek mermiyle vurduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Şu ana kadar İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

20.02.2024 00:27  Güncelleme: 00:28
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin düzenlediği baskın ve saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Nablus'un kuzeyindeki Burka köyü sakinlerinden Ziya Hacci AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yerleşimcinin köydeki 4 eve saldırdığını ve bu evlerin sahiplerine ait 4 aracı ateşe verdiğini söyledi.

Hacci, saldırı sonucu 4 Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Nablus'un batısındaki Sarra köyüne baskın düzenlediğini ve Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası attığını belirtti.

Haberde, Sarra'daki baskında 2 Filistinlinin yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasında, İsrail güçlerinin 51 yaşında Filistinli bir kadını gerçek mermiyle vurduğu belirtildi. Kadının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 399 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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