Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimcilerin baskınında bir Filistinli öldü, 18 kişi yaralandı

BATI Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah yakınlarındaki Muğir beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine Muğir beldesindeki olaylarda hayatını kaybeden bir kişinin naaşı getirildi.
Açıklamada, yaralı 18 kişinin de Ramallah'taki farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise hafif ve ağır yaralanan Filistinlilerin birçoğunun gerçek mermiyle hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, bölgeye 11 ambulansın yönlendirildiği ancak ambulanslara ateş açıldığı ifade edildi.
Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin beldenin doğusundan baskın düzenlediğini söyledi.
Ulya, yerleşimcilerin çok sayıda eve ateş ettiğini, bölge sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını kaydetti.
Yerleşimcilerin de İsrail güçlerinin korumasında Muğir beldesi girişinde durduğunu kaydeden Ulya, bölgede endişe ve gerginliğin hakim olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları, İsrailli onlarca Yahudi yerleşimcinin Muğir beldesinin doğusundan saldırdığını aktardı.
Yahudi yerleşimcilerin beldedeki evlere rastgele ateş açtığını söyleyen görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında belde çevresinde dolaşmaya devam ettiğini dile getirdi.
3 İsrail askeri yaralandı
İsrail ordusu da Muğir beldesinde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında yaşanan olaylar sırasında 3 askerinin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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