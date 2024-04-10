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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Burka beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşanırken, Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı, bölgedeki bir koyun çiftliğini ateşe verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Burka beldesine saldırısında 3'ü gerçek, 1'i plastik mermiyle 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.