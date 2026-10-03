Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 30 Filistinli İsraillilerin saldırılarında öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Duvar ve Yerleşimlerle Mücadele Heyetinden yapılan açıklamada, 2 Ekim itibarıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 30'a ulaştığı ve bunun 2022'den bu yana kaydedilen yıllık verilerin tamamını aştığı belirtildi.

Ölenlerin 15'inin Ramallah ve El-Bire, 7'sinin Nablus, 3'ünün El-Halil, ikişer kişinin Kudüs ile Selfit ve bir kişinin Kalkily'de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylülde Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 2051 saldırı gerçekleştirdiği, bunların 647'sinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlendiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylüldeki saldırılarında 3 Filistinlinin öldürüldüğü, yılbaşından eylül sonuna kadar ise 5 bin 561 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Aynı dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 9 bin 334'ü zeytin olmak üzere 14 bin 600 ağaca zarar verdiği, İsrail'in de eylülde 89'u mesken olmak üzere 254 Filistin yapısını yıktığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi gruplarının kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.