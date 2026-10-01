Batı Şeria'da zeytin hasadı aktivistlerine saldıran İsrailliler 4 kişiyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı hazırlığı yapan Filistinlilere destek veren aktivistlere biber gazı, taş ve sopalarla saldırarak 4 kişiyi yaraladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Beytüllahim'in güneyinde yer alan Cenata köyünde Filistinli çiftçilere koruyucu refakat sağlayan Yahudi aktivistler, yaklaşık 20 kişilik İsrailli grubun saldırısına uğradı.

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşunun koordinatörlerinden Daniel Paldi de saldırıda yaralandı.

Paldi, Filistin topraklarını gasbeden çoğu maskeli yaklaşık 20 İsraillinin bir tepeden koşarak üzerlerine geldiğini, kendilerine biber gazı, taş ve sopalarla saldırdığını aktardı.

Köy sakinlerine zeytin hasadı hazırlıklarında yardımcı olmak amacıyla bölgeye saat 10.00 civarında ulaştıklarını belirten Paldi, yaklaşık yarım saat sonra yakın bir tepede Filistin topraklarını gasbeden iki İsraillinin kendilerini kameraya kaydettiğini gördüklerini söyledi.

Paldi, bu olaydan yaklaşık 10 dakika sonra da maskeli grubun gelerek aktivistlerden bazılarını hedef aldığını, yere yatırarak darbettiğini dile getirdi.

İsrail askerleri, saldırı bittikten sonra geldi

Kendilerini izleyen kişileri fark ettikleri anda orduyu arayıp yardım talep ettiklerini aktaran Paldi, İsrail askerlerinin ancak saldırı bittikten yaklaşık yarım saat sonra olay yerine geldiğini ve zamanında intikal etmediklerini kaydetti.

Paldi, Kanal 13'e yaptığı açıklamada, aktivistlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terör tehdidi altında yaşayan toplulukların yanında durmaya devam edeceğini belirterek bu durumun mutlaka durdurulması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadaki görüntülerde yaralıların kanlar içinde olduğu görüldü

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu 4 yaralının çevredeki bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, siyah giyimli, elleri sopalı ve maskeli saldırganların aktivistlere taş fırlattığı, yere düşürdükleri bir kişiyi ise tekmelerle darbettiği görüldü.

Bir kadın aktivistin başından akan kanı bezle durdurmaya çalıştığı görülen kayıtlarda ayrıca yerde yatan bir başka yaralının kanayan başına tampon yapıldığı ve biber gazından etkilenenlerin gözlerine su döküldüğü anlar yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış görülüyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.