Batı Şeria\'da Filistinliler İsrail Yerleşimcilerin Saldırılarına Maruz Kalıyor

İşgal altında tutulan Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana asker üniforması giyimli Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtiyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail ordusunun, "askeri üniformalı yerleşimcilerin önderlik ettiği bir milis gücüne" dönüştüğünü ifade ediyor.

Askeri üniformalı yerleşimciler 7 Ekim'den bu yan 105 saldırı düzenledi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud, "Askeri üniformalı yerleşimciler, 7 Ekim'den ocak ayının ilk haftasına kadar Batı Şeria'da 105 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Söz konusu saldırıların orduya ait silahlarla gerçekleştirildiğini ifade eden Davud, bu durumu "tehlikeli" şeklinde nitelendirdi.

Davud, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının rastgele değil de resmi localarda planlandığı ve yönlendirildiğini düşündüklerine işaret etti.

Batı Şeria'nın doğu yamaçlarında yaşanan zorla yerinden edilmelerin sadece saldırılardan kaynaklanmadığına dikkati çeken Davud, yerinden edilme operasyonlarının bedevi topluluklarının çevresinde kaçak yerleşimlerin inşa edilmesiyle 2014'ten bu yana bilinçli şekilde ve bir plan dahilinde yapıldığını aktardı.

Davud, Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli bedevi sakinleri üzerinde baskı oluşturmak, onları kovmak ve resmi kurumların müdahalesi olmaksızın zorla yerlerinden etmek için eğitildiği bilgisini paylaştı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 22 Filistinli topluluğun yerinden edildiğini aktaran Davud, "İsrail ordusu yerleşimcileri yasal kovuşturmaya karşı koruyor. Bu da son aylarda 10 Filistinlinin yerleşimciler tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı." dedi.

"Radikal Yahudilerin talimatlarına uyuyorlar"

"Yerleşimcilere Karşı Gençler" isimli sivil topluluğun üyesi Filistinli aktivist İsa Amr da yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana asker üniformasıyla saldırılar düzenlediğini söyledi.

Yerleşimcilerin bir kısmının yedek subay olarak gerçekleştirdiği askeri hizmeti sırasında saldırı düzenlediğine dikkati çeken Amr, bu kişilerin ordunun değil de aşırılık yanlısı siyasilerin ve onların taraftarı yerleşimcilerin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Amr, "Yerleşimciler, görevleri dışında da askeri üniforma giyiyor. Askeri üniforma giydikleri ve silah taşıdıkları için eylemlerine ilişkin kovuşturma yürütülmüyor." dedi.

"Bu durumun yerleşimcilerin saldırıları için bir kılıf teşkil ettiğini" söyleyen Amr, "Yerleşimciler evini bile bassa karşı gelemiyorsunuz. Yerleşimciler de bu durumu istismar ediyor. Bu nedenle El Halil'deki Eski Şehir ve Masafer Yatta bölgesi dahil olmak üzere Batı Şeria'nın güneyinde bir savaş yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Amr, bir grup İsrail askerinin evine saldırdığını, içindekileri yağmaladığını, bu durumu şikayet ettiğini ancak onların yerleşimci değil asker olduğu cevabını aldığını bildirdi.

Yerleşimcilerin istedikleri gibi hareket ettiğini kaydeden Amr, şunları ekledi:

"Bugün yerleşimciler istedikleri gibi davranıyor, onlar organize bir terör grubu, siyasi ve askeri bir kılıfa bürünüyor. El Halil'in Eski Şehir'de silahı olmayan yerleşimci yok, herkes silah taşıyor, herkes asker. İsrail hükümeti, resmi şekilde amacı Filistinlileri öldürmek ve zorla yerinden etmek olan milisler yaratıyor."

Filistinli aktivist Beşar el-Karyuti ise senelerdir Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldıklarını bunun her geçen gün arttığını belirterek, "7 Ekim'den sonra saldırılar düzenleyen yerleşimcilerin aynı kişiler olduğunu; ancak bunu askeri üniformayla yaptıklarını biliyoruz." dedi.

Karyuti şunları aktardı:

"Yerleşimciler, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kullanıyor. Evlere giriyorlar, içlerindeki her şeyi yok ediyorlar ve yağmalıyorlar, üstelik bunları kendilerine koruma sağlayan askeri üniformayla yapıyorlar."

Yahudi yerleşimci şiddeti artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu Yahudi yerleşim birimlerinde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.