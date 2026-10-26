Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batı Şeria'daki İsrail baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. El Halil'in kuzeyindeki Halhul yakınlarında durdurulan aracın şoförü darbedilerek yaralandı; vücudunda kırıklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul kasabası yakınlarında bir aracı durdurarak şoförünü darbetti.

Saldırıda vücudunda kırıklar ve ezikler oluşan Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Askerler, El Halil'in el-Celede bölgesinde ise 5 araca ve bir vince el koydu, aileleri zorla yerinden etti ve bir konutu da askeri kışlaya dönüştürdü.

İsrail ordusu, El Halil'in el-Fahs bölgesinde 2 çocuğu ve Beni Naim beldesinde de 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki el-Mugayyir köyünde evlere zorla giren İsrail askerleri, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'na göre, İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Beyt Furik askeri kontrol noktasını üst üste ikinci gün de kapattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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