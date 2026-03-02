Batı Şeria'nın Kontrol Noktaları 'Kapalı Cezaevi' Oldu - Son Dakika
Batı Şeria'nın Kontrol Noktaları 'Kapalı Cezaevi' Oldu

02.03.2026 16:16
Mustafa el-Bergusi, İsrail'in kapattığı kontrol noktaları nedeniyle Batı Şeria'nın cezaevine dönüştüğünü söyledi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in çok sayıda kontrol noktası ve girişleri kapatarak işgal altında Batı Şeria'da bazı beldeleri adeta "kapalı cezaevine" dönüştürdüğünü belirtti.

Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası ve girişleri kapattığını; bunun da sağlık ve eğitim hizmetlerini felce uğrattığını; ekonomiye, kent ve beldeler arasındaki sosyal iletişimi aksattığını ifade etti.

"Bazı Filistin köyleri ve beldeleri adeta kapalı cezaevine dönüştü." ifadesini kullanan Bergusi, bu beldelerin sağlık, eğitim ve en temel hizmetlerden mahrum bırakıldığını vurguladı."

Bergusi, Batı Şeria'nın kontrol noktaları ve kapatmalarla bölümlere ayrılmasının Filistin kentleri ve bölgeleri arasındaki dolaşımı fiilen engellediğini; bunun da ağır insani ve ekonomik yansımalara yol açtığını aktardı.

İsrail ordusu, 28 Şubat sabah saatlerinden itibaren İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde onlarca kontrol noktasını ve şehirlerin girişlerini kapatmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Ekonomi, Cezaevi, İsrail, Güncel, Son Dakika

