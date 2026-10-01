Batı Şeria Selfit'te İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batı Şeria Selfit'te İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı

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İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 Filistinli yaralandı, yaralanan 51 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi. Yasuf beldesi neredeyse her gün saldırıya uğruyor ve Ekim 2023'ten bu yana kuşatma altında.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, Selfit'in doğusundaki Yasuf beldesine baskın düzenledi.

İsraillilerin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda yaralanan 51 yaşındaki Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Belde neredeyse her gün saldırıya uğruyor"

Yasuf Köy Meclisi Başkanı Cuma Abdulfettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin saldırısının birkaç ay önce kurulan yasa dışı yerleşim noktasının dış kesimlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Bu yasa dışı noktanın Yasuf beldesinin dağlık kesimlerinde kurulan diğer yasa dışı yerleşim birimlerinin devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Abdulfettah, İsraillilerin, bölge sakinlerini evlerinden zorla çıkarmaya ve evlerini gasbetmeye çalıştığını kaydetti.

Abdulfettah, beldeyi hedef alan saldırıların neredeyse her gün tekrarlandığına dikkati çekerek "Yerleşimciler, beldedeki bazı evleri kuşattı, taş attı ve rastgele ateş açtı." dedi.

İsrail askerlerinin de olay yerinde bulunduğunu söyleyen Abdulfettah, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Abdulfettah, saldırının ardından ise İsrail askerlerinin bölgeye gelerek Filistinlilere müdahale ettiğini ve hedef gözetmeksizin ateş açtığını aktardı.

Yasuf beldesinde durumun "çok kötü" olduğunu vurgulayan Abdulfettah, "Ekim 2023'ten bu yana belde kuşatma altında, ana yol 2 yıldır tamamen kapalı durumda." diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Şeria Selfit'te İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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