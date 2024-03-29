Batı Trakya\'da düzenlenen toplu iftarlar bölgedeki sosyal hayatta önemli bir rol oynuyor

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Ramazan ayının başlamasıyla Batı Trakya'da yaşayan Türkler arasında düzenlenen toplu iftarlar, bölgedeki sosyal hayatta önemli rol oynuyor.

Bu özel zaman dilimi boyunca, Batı Trakya'da yaşayanlar, seçilmiş müftülüklerin öncülüğünde ve azınlık derneklerinin desteğiyle çeşitli dini etkinliklere katılıyor ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen toplu iftar sofralarında buluşuyor.

Toplu iftarlar, bölgedeki Türklerin ramazanla bütünleşen zengin kültürel mirasını yansıtırken, aynı zamanda dayanışmanın pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Ramazanla bölgede Türk ve İslam gelenekleri de ayrı bir canlılık kazanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla Batı Trakya'daki camilerin avlularında toplu iftarlar yapılıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla geleneksel biçimde hazırlanan yemeklerle önce oruçlar açılıyor daha sonra da cemaat, akşam namazında saf tutuyor. Teravih namazından sonra çocuklara yönelik çeşitli eğlence programları düzenleniyor.

"Batı Trakya'mızda da ramazan ayı coşkuyla karşılanmakta"

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, AA muhabirine, "Ramazan ayının önce Batı Trakya'ya sonra da İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Balkanlar ve ana vatan Türkiye'de de olduğu gibi Batı Trakya'mızda da ramazan ayı coşkuyla karşılanmakta ve yılların geleneği toplu iftarlarla süslenmekte." ifadesini kullandı.

Toplu iftar geleneklerinin, Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Şerif, ramazan ayı boyunca çeşitli yerlerde toplu iftar etkinlikleri yapılacağını aktardı.

Bu geleneklerin devam etmesi temennisinde bulunan Şerif, "Ama bir kanayan yaramız var. Televizyonlardan her akşam duyduğumuz Filistin'de kardeşlerimiz, dindaşlarımız ölüyor, şehit oluyor. Dualarımız onlar için, Allah onlara kurtulmayı nasip etsin." dedi.

"İnşallah bu topraklarda Türk milletinin varlığı daim olur"

Diyanet İşleri Başkanlığınca Batı Trakya'ya ramazan ayı dolayısıyla vaiz olarak görevlendirilen Ebubekir Şahin de Batı Trakya'nın Türkiye kokan bir yer olduğunu dile getirdi.

Batı Trakyalı Türklerin güler yüzü ve misafirperverliğiyle karşılaştığını belirten Şahin, "Burada insanların dayanışması gerçekten çok güzel. Birbirleriyle olan bağlılıkları çok güçlü. İnşallah bu topraklarda Türk milletinin varlığı daim olur. Biz de her zaman elimizden geldiğince bu topraklara hizmet etmeye, buradaki yaşayan soydaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplu iftar programlarına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve Özgür Ferhat, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda soydaş katılıyor.