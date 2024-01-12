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Batı Trakya'da Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayları Oyladı - Son Dakika
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Batı Trakya'da Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayları Oyladı

Batı Trakya'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Gazeteciler, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerde oylama yaptı. AA'nın zor şartlar altında görev yapan çalışanlarına övgüde bulunan gazeteciler, AA'nın dünya ajansları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Batı Trakya\'da Gazeteciler, 2023\'e Damga Vuran Olayları Oyladı
12.01.2024 - 18:08,
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Batı Trakya'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Gündem gazetesi muhabiri Hasan Hasan, "Haber" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Sokak çatışması", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", "Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" ve "Deprem: Umut" kategorisinden de Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğraflarına oy verdi.

Millet gazetesi Gümülcine Sorumlusu ve Çınar FM Editörü Ramadan Molla da oyunu, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Spor" kategorisinde Dacid Alvaro'nun "Gazze'ye destek", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" ve "Deprem: Umut" kategorisinde de Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğraflarından yana kullandı.

TRT muhabiri ve Çınar FM Müdürü Nejat Ahmet ise seçimini "Deprem: Umut" kategorisinden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Kayıp", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" ve "Spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un "Pistte arbede" fotoğraflarından yana yaptı.

Gündem gazetesi muhabiri Hasan, AA muhabirine, AA foto muhabirlerinin zor şartlar altında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerine işaret ederek, AA çalışanlarının abonelerine dünyanın her yerinden sıcak haberleri hızlı bir şekilde sunduğunu söyledi.

Hasan, "Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı bugün dünya ajansları arasında yer alıyor." dedi.

Millet gazetesi Gümülcine Sorumlusu ve Çınar FM Editörü Molla ise AA'nın verdiği hizmetlerin tüm dünyada yakından takip edildiğini belirterek, "AA, dünya genelinde yaşanan olayları öğrenebildiğimiz bir kurumdur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Trakya'da Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayları Oyladı - Son Dakika
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