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Batı Trakya'da polis aracının çarptığı Ayşe Kadri için protesto - Son Dakika
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Batı Trakya'da polis aracının çarptığı Ayşe Kadri için protesto

Batı Trakya'nın İskeçe ilinde polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşe Kadri için protesto düzenlendi. Göstericiler, olayın aydınlatılmasını ve cinayetin üstünün örtülmemesini talep etti. Polis aracını kullanan polis, olayın görgü tanığı olduğunu iddia etmiş ancak daha sonra genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Batı Trakya\'da polis aracının çarptığı Ayşe Kadri için protesto
14.12.2023 - 01:03,
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Batı Trakya'da, İskeçe'nin Mizanlı köyünde polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşe Kadri için protesto gerçekleştirildi.

Çeşitli sol grup ve Batı Trakyalı Türklerin çağrısıyla İskeçe şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Olay hemen aydınlatılmalı", "Kimse bu cinayetin üstünü örtemez" şeklinde sloganlar atarak İskeçe Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

Grup, burada bir süre bekledikten sonra dağıldı.

İskeçe'nin Mizanlı köyünde yaşayan Ayşe Kadri, 6 Aralık Çarşamba günü yürüyüş yaparken polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kavala Hastanesinde 12 Aralık Salı günü hayatını kaybetmişti.

Aracı kullanan 34 yaşındaki polis, ilk ifadesinde olayın görgü tanığı olduğu iddiasında bulunmuş ancak daha sonra devriye aracıyla genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA
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