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Batı Trakya'da ramazan ayı, davul çalma geleneğiyle karşılandı.

İskeçe'nin Şahin köyünde çoğunluğu çocuklardan oluşan geleneksel Osmanlı kıyafetli davulcular, ikindi namazının ardından tüm köyü dolaşarak ramazan ayının gelişini haber verdi.

Köy İmamı İlter Meço, AA muhabirine, bu geleneğin köy halkı arasında neşe ve birlik duygusu yarattığını söyledi.

Bu adetlerin ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirdiğini belirten Meço, bu ayın tüm İslam alemi ve Batı Trakya Türklerine hayırlara vesile olmasını diledi.

Meço, "Özellikle bu ayda Allah, Müslümanların uyanış ve kurtuluşunu nasip eylesin. Allah, özellikle Filistin'de işgalden beri katledilen kardeşlerimizin kurtulmasını nasip eylesin. Bizler, niyet, temenni ve dualarımızla yardımcı olabiliyoruz. Umudumuz Allah'ın yardımı." dedi.