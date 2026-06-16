Batı Trakyalı Türkler'den Yunanistan'a Eleştiri - Son Dakika
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Batı Trakyalı Türkler'den Yunanistan'a Eleştiri

16.06.2026 15:56
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Polonya'da Yunan topluluğunun azınlık statüsü kazanmasının ardından Batı Trakya Türkleri eleştirdi.

Batı Trakyalı Türkler, Polonya'da yaşayan Yunan topluluğunun ülkenin 10. ulusal azınlığı olarak tanınmasının ardından Yunanistan'ın azınlıklara yönelik politikalarını eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki tarafından imzalanan yasal düzenlemeyle ülkedeki Yunan topluluğuna ulusal azınlık statüsü tanındığı ve bu kapsamda kültürel, eğitimsel ve dilsel haklara yönelik çeşitli güvenceler sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Polonya'daki yaklaşık 6 bin 500 kişilik Yunan topluluğunun ulusal azınlık olarak tanınması tarihi bir gelişme olarak değerlendirildi.

Polonya'nın bu adımıyla Yunanistan'a demokrasi ve azınlık hakları konusunda örnek olduğu vurgulanarak, Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğine ilişkin taleplerinin uzun yıllardır karşılanmadığına dikkat çekildi.

Yunanistan'ın Türk kimliğini tanımadığına ve "Türk" adını taşıyan derneklerin faaliyetlerine çeşitli engeller çıkardığına işaret edilen açıklamada, azınlığın eğitim ve dini özerklik alanındaki haklarının da ihlal edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Polonya'nın Yunan topluluğunun dilini, kültürünü ve kimliğini korumaya yönelik yaklaşımının Avrupa'da azınlık hakları açısından olumlu bir örnek teşkil ettiği vurgulanarak, Yunanistan'a da Batı Trakya Türk Azınlığının temel haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

Batı Trakya'daki Türklerin etnik kimliğini reddetme politikası devam ediyor

Batı Trakya'da 1990'ların başından bu yana Türklerin gördüğü baskının giderek azalmasına ve vatandaşlık haklarında kayda değer gelişmeler olmasına rağmen Yunanistan, buradaki Türklerin etnik kimliğini reddetme politikasını sürdürüyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aksi yöndeki kararlarına rağmen Yunanistan, adında Türk kelimesi bulunan derneklerin resmi olarak faaliyet göstermesine izin vermiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türkler'den Yunanistan'a Eleştiri - Son Dakika

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