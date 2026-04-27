BATIÇİM tesisine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin ara kararıyla atanan Bilirkişi Heyeti, Aliağa Horozgediği'ndeki BATIÇİM A.Ş.'nin klinker öğütme ve paketleme proje alanında keşif yaptı. Keşif sırasında Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu ve EGEÇEP üyeleri, 'Çimento değil yaşam istiyoruz' sloganlarıyla protesto düzenledi.

Keşif sonrası açıklama yapan Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, Bakırçay Havzası'nın sanayi kirliliği altında olduğunu ve proje tanıtım dosyasında termik santral atıklarının kullanımının dışlanmadığını, ağır metal ve toksik etkilerin bilimsel olarak değerlendirilmediğini belirtti. Bölgede tarım ve hayvancılık yapıldığını, arkeolojik risklerin göz ardı edildiğini vurguladı.

Halkların İklim Zirvesi adına İsmail Karadeveci, bölgenin ağır kümülatif kirlilik altında olduğunu ve projenin bu riskleri artıracağını söyledi. Avukat İpek Sarıca ise dosyada halk sağlığı uzmanı görüşü bulunmadığını, kronik etki analizi yapılmadığını ve hassas grupların dikkate alınmadığını ifade etti. Yürütmenin durdurulması ve davanın iptali talep edildi.