Batman\'a 3 Yeni Körüklü Otobüs

Batman Belediyesi düzenlenen törenle araç filosuna 3 körüklü otobüs kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in katılımıyla otobüs aktarma istasyonunda tören gerçekleştirildi.

Hizmete alınan 3 otobüsle birlikte şehir içi toplu taşıma filosundaki otobüs sayısı 90 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, araç ve hizmet kalitesinde önemli bir artış sağlandığını belirtti.

En kaliteli otobüsleri Batmanlıların hizmetine sunduklarını anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında güçlü klima sistemleriyle konforu, otobüs yıkama istasyonumuz sayesinde ise her sefer öncesinde hijyeni sağlıyoruz. Böylece halkımıza konforlu ve temiz bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Belediye bu sistemden her ay zarar etmesine rağmen, halkımız uygun fiyatla seyahat edebilsin diye bu zararı başka gelir kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Türkiye'de Batman otobüsleri kalite ve fiyat açısından öne çıkıyor."