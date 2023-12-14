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Batman Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlaması - Son Dakika
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Batman Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlaması

Batman'daki Gültepe Anaokulu'nda yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında 2 Togg aracı tanıtıldı. Okul bahçesinde sergilenen araçlar, öğrencilerin ilgisini çekti.

Batman Anaokulu\'nda Yerli Malı Haftası Kutlaması
14.12.2023 - 16:52,  Güncelleme: 16:56
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BATMAN'daki bir anaokulunda kutlanan yerli malı haftasında, öğrencilere 2 Togg aracı tanıtıldı. Gültepe Mahallesinde bulunan Gültepe Anaokulu'nda, yerli malı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 100 çeşit yerli ürünle, 200'den fazla ürünün yer aldığı stant açıldı. Stantta öğrencilere eski halı, telefon, radyo, kapı, bağlama gibi birçok ürün tanıtıldı. Ayrıca okul bahçesine 2 Togg otomobili getirildi. Açtıkları stantta 7 bölgeden ürünlerin olduğunu ifade eden Gültepe Anaokulu Müdürü Muhammed Gönenç, 'Yerli malını her sene farklı konseptler de kutluyoruz. Çocukların dokunarak, görerek geçmişten günümüze kültürümüzü çocuklarımıza tanıtmak için yüzlerce ürünü bir araya getirdik. 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 ürün' diye yola çıktık ama şuan çocuklara gösterdiğimiz yaklaşık 200'den fazla ürün var. Bu ürünleri öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle, öğrencilerimizle 7-10 gün gibi bir zamanda bir araya getirdik. Günün sürprizi olarak da, geçmişten günümüze konseptimizin son parçası olarak da yerli ve milli aracımızı okulumuzun bahçesinde sergiledik. Çoğunun ilk defa gördüğü, dokunduğu, bindiği bir şey oldu. Bu kapsamda bizler de mutlu olduk. Onlar da mutlu oldu. Birbirimizin heyecanına ortak olduk? dedi.

Kaynak: DHA
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