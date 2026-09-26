Batman Balpınar\'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuk için arama-kurtarma başlatıldı

BATMAN'da dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşüp, akıntıyla suda kaybolan Tuba D.'nin (14), bulması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen Tuba D., akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Tuba D. için dalgıç ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.