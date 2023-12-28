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Batman Bıçakçı Köyü Yolları Onarıldı - Son Dakika
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Batman Bıçakçı Köyü Yolları Onarıldı

Batman'a bağlı Bıçakçı Köyü'nde yürütülen çalışma ile yollar onarıldı. Vali Ekrem Canalp'in köye yaptığı ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşların talepleri üzerine yol çalışması tamamlandı. 850 metrelik beton asfalt serimi gerçekleştirildi ve mezarlık yoluna 1300 metrekare kilitli parke taşı döşendi. Bu sayede vatandaşlar rahat bir şekilde mezarlık bölgesine erişebilecekler.

Batman Bıçakçı Köyü Yolları Onarıldı
28.12.2023 - 14:29,
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??????? Batman'a bağlı Bıçakçı Köyünün yolları yürütülen çalışma ile onarıldı.

Vali Ekrem Canalp'in Bıçakçı köyüne yaptığı ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşların yolların asfaltlanması ile mezarlık yolunun ıslah edilip kilitli parke taşı ile kaplanması yönündeki talepleri karşılandı.

Vali Canalp'in talimatı üzerine İl Özel İdaresince yol çalışması tamamlandı, 850 metrelik beton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Köyde yapılan yatırımlar kapsamında, mezarlık yoluna 1300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, vatandaşların rahat bir şekilde bu bölgeye erişimleri sağlandı.

Kaynak: AA
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Ekrem Canalp, Batman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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