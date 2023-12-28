Batman Bıçakçı Köyü Yolları Onarıldı

??????? Batman'a bağlı Bıçakçı Köyünün yolları yürütülen çalışma ile onarıldı.

Vali Ekrem Canalp'in Bıçakçı köyüne yaptığı ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşların yolların asfaltlanması ile mezarlık yolunun ıslah edilip kilitli parke taşı ile kaplanması yönündeki talepleri karşılandı.

Vali Canalp'in talimatı üzerine İl Özel İdaresince yol çalışması tamamlandı, 850 metrelik beton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Köyde yapılan yatırımlar kapsamında, mezarlık yoluna 1300 metrekare kilitli parke taşı döşenerek, vatandaşların rahat bir şekilde bu bölgeye erişimleri sağlandı.