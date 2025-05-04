Batman Çayı'nda Piknik Felaketi - Son Dakika
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Batman Çayı'nda Piknik Felaketi

Batman Çayı\'nda Piknik Felaketi

Batman Çayı'nda piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle mahsur kaldı, itfaiye kurtardı.

04.05.2025 21:39
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BATMAN Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25'i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

Kaynak: DHA

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