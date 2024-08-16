Batman'da 11 Bin Çocuk Ücretsiz Spor Kurslarına Katılıyor - Son Dakika
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Batman'da 11 Bin Çocuk Ücretsiz Spor Kurslarına Katılıyor

Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla açtığı ücretsiz kurslara katılan 11 bin çocuk, yazı spor yaparak geçiriyor. Futboldan basketbola, yüzmeden tenise, karateden cimnastiğe kadar birçok kategoride eğitim alan çocuklar, kent merkezi ve ilçelerdeki spor salonları, futbol sahaları ve havuzlarda spor yapma imkanı buluyor.

16.08.2024 12:48
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Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla açtığı ücretsiz kurslara katılan 11 bin çocuk, yazı spor yaparak geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla talebe göre Batman'da açılan kurslarda futboldan basketbola, yüzmeden tenise, karateden cimnastiğe kadar birçok kategoride 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz eğitim veriliyor.

Kent merkezi ve 5 ilçedeki 7 spor salonu, 10 futbol sahası ve 13 havuzda 11 bin çocuk sporla buluşuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, AA muhabirine, Batman'a son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Başta il merkezi olmak üzere ilçeler ve hatta köylere kadar birçok tesis inşa edildiğini belirten Özperk, "Standart, tribünlü, soyunma odalı futbol sahalarından tutun da köylere yaptığımız halı ve mini basketbol sahalarına hatta beldelerimize yaptığımız havuz ve prefabrik spor salonlarına kadar birçok tesisi hizmete sunduk." dedi.

Özperk, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Yaza hareketli giriyoruz' sloganıyla açtığı spor kurslarında 11 bin çocuğumuz eğitim alıyor. Eğitimler için 112 antrenör görevlendirdik. 23 branşta eğitim veriyoruz. Yoğun olarak çocuklar yüzme kurslarına geliyor. Bu kurslarla sağlıklı, bağımlılıktan uzak bir nesil ve herhangi bir spor branşında kendini geliştiren çocukların yetişmesini hedefliyoruz."

Hedef 20 bin çocuğa ulaşmak

Ailelerin de son yıllarda spor konusunda bilinçlendiğini ifade eden Özperk, gönül rahatlığıyla güvenli, serin, temiz bir ortamda, profesyonel eğitmenlerin eşliğinde tekvando, hentbol, basketbol, satranç ve yüzme gibi kurslarda eğitim almaları için çocuklarını spor salonlarına gönderdiklerini kaydetti.

Özperk, spor kursları sayesinde birçok çocuğun profesyonel eğitmenler eşliğinde arkadaşlarıyla spor yaptıklarını ve sosyalleştiklerini anlattı.

Spor kurslarına kayıtların devam ettiğini belirten Özperk, "Şu ana kadar 11 bin kayıt aldık ve hedefimiz başta yüzme olmak üzere yıl boyunca 20 bin çocuğa ulaşmak." dedi.

"Sağlığım ve kendimi fiziksel olarak geliştirmek için kursa geliyorum"

Yaz spor kursuna katılan çocuklardan Muhammed Taha Çetinkaya da okullar kapandıktan sonra arkadaşlarıyla yaz tatilini dolu geçirmek için çok amaçlı spor salonunda boks kursuna katıldığını söyledi.

Çetinkaya, "Sağlığım ve kendimi fiziksel olarak geliştirmek için kursa geliyorum. Haftanın üç günü eğitim alıyoruz." diye konuştu.

Nesrin Badakul da çok amaçlı spor salonunda açılan basketbol kursuna katıldığını dile getirerek, çok güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da 11 Bin Çocuk Ücretsiz Spor Kurslarına Katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 11 Bin Çocuk Ücretsiz Spor Kurslarına Katılıyor - Son Dakika
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