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Batman'da 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Batman'da 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da yapılan bir operasyonda, durdurulan 2 araçta yapılan aramada toplamda 124 kilo 88 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 118 kilo 850 gram skunk ve 5 kilo 238 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:06
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BATMAN'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada toplamda 124 kilo 88 gram uyuşturucu ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilerek durdurulan 2 araçta narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 100 paket halinde 118 kilo 850 gram skunk, 5 paket halinde 5 kilo 238 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Batman\'da 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da 124 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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