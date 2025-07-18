Batman\'da 20 Kilo Esrar Ele Ge geçirildi

BATMAN'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, benzin deposunun içine gizlenmiş 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altındaki benzin deposunun içerisine gizlemiş 20 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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