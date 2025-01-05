Batman\'da 288 Gram Kokainle Yakalanma

Batman'da 288 gram kokain ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle kente gelen şüphelinin üst aramasında 288 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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