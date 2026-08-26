Batman\'da 3 Gün Sonra Ölü Bulundu

BATMAN'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Doğan (71), kötü koku yayılan evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Korik Mahallesi Korik Caddesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Doğan'ın evinden gelen kötü kokular üzerine yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin camını kırarak içeri girdi. Ekipler, Doğan'ı yatağının yanında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.