Batman\'da 32 Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 15-30 Haziran'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 32 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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