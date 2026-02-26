Batman'da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan bir araçta 50 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 50 kilo 100 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 2 araç plakası ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.