Batman'da 63 Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek takibe alınan bir otomobil kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.