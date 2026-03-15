Batman'da 8.5 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerinin kent girişinde yaptığı uygulamada bir şüphelinin valizinde zulalanmış 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında kent girişinde yapılan uygulamada bir şüpheli durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada zulalanmış 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

