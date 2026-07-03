Batman'da 8 bin 450 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonetin gizli bölmesinde 8 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'da Kantar- Batman yolu üzerinde bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmeye saklanmış 8 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Haber ve kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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