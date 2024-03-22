Batman'da 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Batman'da 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı ilgi odağı oldu

Batman'da balıkçı tezgahında satışa sunulan 82 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santim uzunluğundaki dev turna balığı balıkseverlerin ilgi odağı oldu. Siirt'te bulunan Botan Çayı'nda balıkçıların ağlarına dev turna balığı takıldı. Batman'a getirilen dev turna balığı balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Balıkçı Hüseyin Altuner, dev turna balığının kilosunu 200 TL'den müşterilere sunduğunu belirtti. Ramazan ayında et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle balığa ilginin arttığını ifade eden Altuner, balığın tadının güzel olduğunu ve çocuklar için de uygun olduğunu söyledi. Altuner, herkese balık yemeyi tavsiye etti.

22.03.2024 19:51
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Batman'da 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı ilgi odağı oldu

BATMAN - Batman'da balıkçı tezgahında satışa sunulan 82 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santim uzunluğundaki dev turna balığı balıkseverlerin ilgi odağı oldu.

Siirt'te bulunan Botan Çayı'nda balıkçıların ağlarına dev turna balığı takıldı. Dev turna balığını güçlükle tekneye alan balıkçılar şaşkına döndü. Batman'a getirilen dev turna balığı balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı.

Gördüğü ilgi karşısında sevincini gizleyemeyen balıkçı Hüseyin Altuner, tezgahta sergiledikleri dev turna balığının kilosunu 200 TL'den müşterilerine sunduğunu söyledi.

Özellikle Ramazan ayında et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı balığa ilgi olduğunu ifade eden Altuner, "Balıklarımız Siirt Botan Çayı'nda yakalanıp getirildi. Balığın kilosu 200 liradan satarak müşterilerimize veriyoruz. Balıklarımız ağla yakalanıyor. Ramazan ayında balığa ilgi oldukça fazla. Tadı güzel, kılçıksız, çocuklar da rahatça yiyebiliyor. Sağlık açısından da çok iyi balık yemek" dedi.

Herkese balık yemeyi tavsiye ettiğini dile getiren Altuner, "82 kilogramlık bir balık takıldı, uzunluğu ise 1 metre 75 santimetre yani benden uzun bir balık. Balık yemeyi herkese tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Batman, Balıkçılık, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 82 kilo, 175 santim uzunluğunda turna balığı ilgi odağı oldu - Son Dakika
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