Batman'da Abartılı Egzoza Ceza

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Batman'da abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 2 motosiklet sürücüsüne toplam 22 bin 329 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.

Çalışmalar kapsamında mevzuata uygun olmayan, teknik değişiklikle abartı egzoz olarak tabir edilen ve yüksek sesli egzozu kullanarak vatandaşlara rahatsızlık verdikleri tespit edilen 1? araç ve 2? motosiklet sürücüsüne toplam 2?2? bin 3?2?9? lira ceza uygulandı.